Ринкевич: нельзя будет просто приехать в аэропорт, сесть на самолет, добраться до пункта назначения и выйти

При пересмотре ограничений, веденных в странах Балтии в условиях пандемии Covid-19, нужно учесть и существующие в каждой стране отличия, заявил агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В среду глава МИД участвовал в видеоконференции с коллегами из Литвы и Эстонии, на которой обсуждалась важность регионального сотрудничества во время выхода из кризиса из-за Covid-19.

"Мы договорились как можно больше обмениваться информацией и координировать объем мер, которые предпринимает каждая страна при пересмотре ограничений, максимально согласовывая их по времени и в пространстве", — сказал Ринкевич, отметив, что между странами Балтии существуют достаточно большие различия в плане установленных ограничений. В качестве примера он привел Латвию, где супермаркеты, кафе, рестораны все это время были открыты.

Что касается открытия границ, которое также обсуждалось во время встречи министров, Ринкевич подчеркнул, что технически с латвийской стороны границы с Литвой и Эстонией открыты.

"Нам не нужно принимать решение относительно открытия внутренней границы ЕС, что актуально для наших соседей. Но мы заинтересованы, чтобы такие действия предпринимались координировано", — сказал министр.

"Мы говорили о том, что в середине мая, когда в Литве и Эстонии границы больше не будут контролироваться, мы должны быть уверены в том, что эпидемическая ситуация во всех трех странах более или менее одинакова, что пандемия контролируется, а количество заболевших уменьшилось в такой мере, чтобы мы могли говорить о том, что перемещение больше не представляет риска", — сказал министр.

Также главы МИД обсудили проблемы международных пассажирских перевозок. В Эстонии, например, аэропорт был открыт все это время, в Латвии и Литве — нет. Ринкевич выразил надежду, что после возобновления рейсов будут приняты соответствующие меры предосторожности — перед вылетом, после перелета и в воздухе.

"Здесь также необходима серьезная координация, потому что ясно, что нельзя будет просто приехать в аэропорт, сесть на самолет, добраться до пункта назначения и выйти. Будут необходимы защитные средства. Кроме того, потребуется больше времени на стоянку самолетов на земле для дезинфекции", — сказал министр.