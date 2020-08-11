Ринкевич: нельзя вводить санкции против Белоруссии, они сделают ее полностью зависимой от России

Введение санкций ЕС против Белоруссии будет означать, что это государство полностью попадет под влияние России, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
На пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Польши и Финляндии он заявил, что министры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была суверенной страной и развивалась так, как хочет ее народ.
Ситуация сложная, и нужно поддерживать диалог как с правительством, так и с оппозицией. Санкции могут быть применены, если ситуация ухудшится, сказал Ринкевич, добавив, что сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога.
Как сообщалось, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Латвии поддержали призыв Польши созвать заседание Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Белоруссии, где проходят протесты против итогов президентских выборов.