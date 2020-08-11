Ринкевич: нельзя вводить санкции против Белоруссии, они сделают ее полностью зависимой от России
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Введение санкций ЕС против Белоруссии будет означать, что это государство полностью попадет под влияние России, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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На пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Польши и Финляндии он заявил, что министры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была суверенной страной и развивалась так, как хочет ее народ.

Ситуация сложная, и нужно поддерживать диалог как с правительством, так и с оппозицией. Санкции могут быть применены, если ситуация ухудшится, сказал Ринкевич, добавив, что сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога.

Как сообщалось, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Латвии поддержали призыв Польши созвать заседание Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Белоруссии, где проходят протесты против итогов президентских выборов.

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LETA

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LETA

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