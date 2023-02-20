Ринкевич: необходимо продолжать политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию

Необходимо продолжать политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию, уверен министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который сегодня принял участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры иностранных дел ЕС обсудили агрессию России против Украины, текущую ситуацию в Афганистане, а также климатическую и энергетическую дипломатию.

В совете ЕС по иностранным делам состоялось обсуждение новых санкций против России, украинской мирной инициативы и прогресса во всех формах поддержки Украины. Министр иностранных дел Латвии выразил позицию, что необходимо продолжать оказывать всю необходимую поддержку Украине. Основное внимание должно быть сосредоточено на поставках военной техники, обучении солдат, восстановлении инфраструктуры и энергосистемы, оказании экстренной гуманитарной помощи. Необходимо поддерживать процесс реформ Украины в направлении ее интеграции в ЕС.

Министр выразил поддержку украинской мирной инициативе. По мнению Ринкевича, необходимо эффективно применять принятые против России санкции и не допускать их обхода. Министр иностранных дел Латвии также подчеркнул, что санкции, принятые до сих пор против России, должны быть продлены, а также должны быть утверждены новые, в том числе в сфере финансов, военной промышленности, информационных технологий и борьбы с пропагандой.

"Мы считаем, что в марте этого года ЕС должен пересмотреть потолок цен на сырую нефть. В интересах Латвии максимально снизить потолок цен на сырую нефть, сократив тем самым доходы России", — подчеркнул министр.

Ринкевич отметил, что глобальная координационная платформа поддержки Украины должна предлагать своевременные решения для восстановления Украины. Поэтому крайне важно, чтобы Европейская комиссия обеспечила вовлечение государств-членов в работу платформы и принятие решений.

Кроме того, по мнению министра иностранных дел Латвии, должна быть единая позиция ЕС в вопросе механизмов расследования и судебного разбирательства по делу об агрессии против Украины. Латвия поддерживает создание Международного центра по расследованию преступлений агрессии (IPCA).

В ходе встречи состоялась встреча министров иностранных дел ЕС с заместителем премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску. На ней обсуждалась поддержка ЕС Молдове, ход реформ в стране, последствия российской войны в регионе, а также создание гражданской миссии ЕС в Молдове. Министр иностранных дел Латвии выразил уверенность в том, что следует продолжать максимально активное участие ЕС в Молдове, а также оказывать всемерную поддержку Молдове в ее усилиях по интеграции в ЕС, укрепляя устойчивость страны и снижая влияние России.

"Необходимо поддержать широкие и устойчивые реформы в Молдове, в том числе в сфере безопасности, путем создания гражданской миссии ЕС в Молдове для укрепления ее системы кризисного управления, устойчивости и обороноспособности", — подчеркнул Ринкевич.