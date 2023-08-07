Ринкевич: нет таких неразрешимых противоречий, чтобы Рижская дума не могла продолжать работать

Нет таких неразрешимых противоречий, которые мешали бы Рижской думе продолжать работу, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе TV3 "900 секунд".

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Президент заявил, что менее чем через два года предстоят выборы, и, если Рижская дума не сможет собраться и разрешить разногласия, то никого нельзя будет обвинить в том, что рижане изберут других политиков.

По словам Ринкевича, он не совсем понимает, в чем именно заключаются разногласия в Рижской думе. Он подчеркнул, что если Рига не будет развиваться, это создаст проблемы для всей Латвии. Политикам нужно договориться, отложить в сторону разногласия, обиды и начать работать.

Надо помнить, что работу политиков оценивают рижане, и они ждут реальных дел, добавил президент.

Как сообщалось, в переговорах о новой правящей коалиции в Рижской думе блок из трех партий — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код Риге", не добившись прогресса в переговорах с "За/Прогрессивными", начал переговоры с другими "государственно мыслящими" партиями, представленными в столичном самоуправлении.