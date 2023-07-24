Ринкевич: нужно отказаться от деления на внутреннюю и внешнюю безопасность

В Латвии необходимо отказаться от разделения на внешнюю и внутреннюю безопасность, и Государственная пожарно-спасательная служба так же важна для безопасности Латвии, как и Национальные вооруженные силы, заявил президент государства Эдгар Ринкевич после посещения Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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В понедельник Ринкевич лично ознакомился с условиями работы 5-й и 2-й частей Рижского регионального отделения ГПСС, выслушал мнение и видение руководства, спасателей и сотрудников ГПСС относительно необходимых улучшений и задач в работе службы.

"Я неоднократно высказывал позицию, что внутренняя безопасность страны так же важна, как и внешняя. Поэтому мы должны отказаться от разделения на внешнюю и внутреннюю безопасность, мы должны понимать, что национальная безопасность неделима. Государственная пожарно-спасательная служба так же важна для безопасности Латвии, как и Национальные вооруженные силы - система гражданской обороны с лояльными государству профессионалами способна гарантировать устойчивость государства", - сказал Ринкевич.

В течение многих лет работающие в системе внутренних дел люди оставались в статусе пасынков из-за недостаточного финансирования со стороны государства. Это можно сказать как о низкой зарплате, так и о морально и физически устаревшей инфраструктуре во многих местах Риги и регионов Латвии.

В ближайшее время президент обсудит эти вопросы с министром внутренних дел Марисом Кучинскисом, особенно сейчас, когда идет работа над государственным бюджетом на 2024 год.