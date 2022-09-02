Ринкевич: нужно разработать решения на уровне ЕС по ограничению въезда в страны блока для россиян

Необходимо разработать всеобъемлющие решения на уровне Европейского союза (ЕС) по ограничению въезда для граждан России в страны ЕС, подчеркнул во время встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, в четверг, 1 сентября, Ринкевич в рамках рабочего визита посетил Афины, чтобы встретиться со своим греческим коллегой. Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения, войну России в Украине, вопросы энергетики и Западных Балкан, отношения ЕС и Турции, а также сотрудничество в НАТО.

Политики обменялись мнениями о затянувшейся войне России на Украине. Министр иностранных дел Латвии заявил, что необходимо продолжить работу, чтобы сохранить максимальное политическое и экономическое давление на Россию. Латвия поддерживает принятие дальнейших санкций.

В ходе беседы Ринкевич заявил, что доволен отличными дипломатическими отношениями Латвии и Греции, а также выразил интерес к продолжению тесного и динамичного политического диалога. Он отметил, что Латвия и Греция являются странами-единомышленниками, поэтому Латвия заинтересована в еще более тесном политическом диалоге с Грецией. В этом году исполняется сто лет с установления дипломатических отношений между Латвией и Грецией.

Говоря об энергетической безопасности, Ринкевич приветствовал решение ЕС как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов. В то же время он отметил, что ЕС должен обеспечить альтернативные поставки природного газа в краткосрочной перспективе, исключая новые энергетические зависимости от авторитарных режимов.

"Нашим долгосрочным приоритетом являются проекты по возобновляемой энергии, чтобы в ближайшем будущем снизить зависимость от ископаемых ресурсов", — подчеркнул министр.

В ходе встречи также обсуждались ситуация в на востоке Средиземного моря и в Африке и сотрудничество двух стран в международных организациях. Ринкевич пригласил министра иностранных дел Греции посетить Латвию.