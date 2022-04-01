Ринкевич: нужно срочно реформировать Совбез ООН, в котором Россия деструктивно блокирует решения

Необходимо срочно реформировать Совет безопасности ООН, в котором Россия как постоянный член деструктивно блокирует решения и продвигает резолюции в контексте собственных боевых действий, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Напомним, что Совет состоит из пяти постоянных членов — Великобритании, США, Франции, России и Китая, а также десяти государств-членов, избираемых на двухлетний срок. Эстония была членом Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах. Латвия впервые будет кандидатом в Совет безопасности ООН в 2025 году.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, сегодня в Таллине глава МИД Латвии принимал участие в международной конференции "Малые государства в Совете безопасности ООН — работа во имя мира ради преодоления войны".

Выступая на панели о влиянии малых стран в эпоху соперничества великих держав, Ринкевич подчеркнул важность многосторонней дипломатии в реализации внешнеполитических усилий малых стран. Министр отметил, что малые страны могут влиять на работу Совета безопасности ООН, обеспечивая рассмотрение своих тематических приоритетов и региональных угроз безопасности. Они могут быть опытными переговорщиками и предлагать компромиссы по сложным вопросам.