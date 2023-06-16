Ринкевич: нужно строить политическую нацию, но латышский язык должны знать все

Необходимо строить политическую нацию вне зависимости от того, какой у кого родной язык — но латышский должны выучить все. Что касается граждан РФ с латвийским ВНЖ, то каждый случай будет рассматриваться индивидуально, массовые депортации недопустимы. Тем не менее, нужно сделать все для того, чтобы эти люди заговорили по-латышски, считает будущий президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он дал большое интервью LTV.

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О политической нации: мы можем создавать более сплоченное общество, если есть ясные принципы

Мы можем построить более сплоченное общество, политическую нацию, которую можем называть народом Латвии или как-то иначе, если есть совершенно ясные основные принципы, и без отклонений.

Первое — все принципы, изложенные в Конституции, латышский язык как единственный государственный, четкое отношение к российской агрессии в Украине.

То, что Латвия действительно важна для всех нас как мирная, безопасная страна, часть НАТО и ЕС, что мы действительно вместе строим наше государство, независимо от того, является ли родной язык русским, украинским, латышским или польским.

Установить измеримые критерии того, что вот теперь у нас более сплоченное общество или сформировалась политическая нация, видимо, невозможно. Тем не менее важно побуждать всех сплотиться вокруг этих принципов — бороться с российской дезинформацией, думать, что делать с теми, кто все же очень имперски настроен, и применять всю строгость закона. Но есть и очень практические вещи. Первое, что уже сделано и, я думаю, сделано хорошо — запрет всех российских пропагандистских каналов был правильным шагом. Потому что они отравляют сознание.

Во-вторых, мы подошли к тому моменту, когда нужно четко заявить, что единственной языковой квалификацией на рынке труда является знание латышского языка. Мы часто видим, и это вызывает большой протест у латышей, потому что молодежь не знает русского языка, а его требуют, причем неважно, в сфере обслуживания или где-то на заводе, или на работе, вообще не связанной с людьми — это недопустимо.

Это, конечно, юридически регулируемый вопрос, но и предприниматели тоже должны это понимать. В то же время на пресс-конференции меня спросили, буду ли я когда-нибудь готов ответить на вопрос по-русски, и я сказал, что будут смотреть по ситуации. В основном, конечно, моим языком общения как президента будет государственный язык.

У нас есть политика с точки зрения языка, образовательной реформы. Это не те решения, которые дадут эффект в следующем году. Даже не через три-четыре года. Пройдет время. Но нужно последовательно осуществлять уже принятые решения.

Визиты должностных лиц, какими бы сложными они ни были, в края и города, где доля латышей не так велика. Я действительно планирую как можно больше региональных визитов. И действительно открыто призывать общество сплотиться вокруг упомянутых мною принципов. Но при этом ясно говорить, что есть вещи, которые казались вполне приемлемыми 10 лет назад, но теперь они больше толерироваться не будут.

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Язык должны знать все. Это Латвия. Нравится, не нравится, но других принципов мы выдвинуть не можем, потому что тогда вряд ли кто-то почувствует, что эта интеграция происходит.

Поймите, у нас иногда такая очень неправильная установка — в течение года все должны полюбить Латвию, делать то или это. Эти вещи так не происходят. Происходят постепенно.

О ВНЖ и гражданах России

Оправданно, конечно, требовать знания государственного языка. Но, с другой стороны, недопустима и другая крайность — всех теперь массово депортировать. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, и это снова вопрос, который волнует не только граждан России — у них здесь есть родственники латыши.

Еще раз говорю — я считаю, что мы должны сделать все, чтобы люди говорили по-латышски. И надо сдать эти экзамены, выучить язык на этом уровне. Я не за это и не вижу, как это вообще возможно, и не думаю, что это стоит на повестке дня, хотя людей пугают какими-то массовыми депортациями, чуть ли не вагонами. Нет, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. [..] Кстати, это тоже признак правового государства, что нет никаких массовых наказаний. Но дать всем постоянные ВНЖ Евросоюза — я не думаю, что такая инициатива будет одобрена в Европарламенте.

О СМИ и общественных СМИ на русском языке

Я думаю, СМИ на русском языке в той или иной форме будут, потому что всегда будет потребление. Горячий вопрос — это общественные СМИ. Знаете, сразу, рывком, что-то закрывать — нет. СМИ, я думаю, играют довольно большую роль в том, чтобы сформировать это понимание принципов. И вы забываете один важный нюанс. У нас есть работающий театр русской драмы. У нас действительно много вещей, которые, как мне кажется, с культурной точки зрения обогащают страну. И их нужно продолжать культивировать и поддерживать. Не идет речи о том, чтобы всем говорить только по-латышски и забыть свои корни. Нет, я не ставлю вопрос так резко.

У нас есть хорошие наработки — например, Латвийское радио 4, LSM, передачи на LTV7. Возможно, расширять сейчас не надо, но я пока не вижу необходимости и сужать эти программы. Еще достаточно долго я вижу [для русского языка] место и в общественных СМИ. Для этих передач, портала я его вижу. Я знаю, что дискуссии об этом будут.

Однако если кто-то представляет себе, что вот сейчас все закроем, и все переключатся на просмотр "Запрещенного приема" с вашим покорным слугой — думаю, что нет.