Ринкевич: нужны очень жесткие санкции против России; Латвия готова принять беженцев

Санкции против России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который сейчас находится в Киеве.

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По его словам, после заявления президента Владимира Путина о начале военной операции в Украине санкции против России должны быть усилены и должны быть очень жесткими.

Ринкевич считает, что санкции должны включать запрет на технологии, а также отключение России от международных финансовых инструментов.

Министр заявил, что происходящее в Украине в данный момент иначе как войной назвать нельзя. К сожалению, похоже, что война будет очень кровопролитной и прямо или косвенно коснется и Латвии, добавил политик.

Ринкевич признал, что сегодня утром в Киеве слышен отдаленный шум взрывов.

Министр добавил, что Латвия, несомненно, находится в безопасности, что гарантирует НАТО и расширение его контингента в нашей стране.

Ринкевич прогнозирует, что в ближайшее время Латвия столкнется с наплывом беженцев и другими последствиями войны, которые уже ранее прогнозировались, и на этот счет разработан план действий. О том, что Латвия готова принять беженцев в эфире Латвийского радио заявил и министр обороны Артис Пабрикс (АР!).