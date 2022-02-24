Ринкевич: нужны очень жесткие санкции против России; Латвия готова принять беженцев
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Санкции против России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который сейчас находится в Киеве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, после заявления президента Владимира Путина о начале военной операции в Украине санкции против России должны быть усилены и должны быть очень жесткими.

Ринкевич считает, что санкции должны включать запрет на технологии, а также отключение России от международных финансовых инструментов.

Министр заявил, что происходящее в Украине в данный момент иначе как войной назвать нельзя. К сожалению, похоже, что война будет очень кровопролитной и прямо или косвенно коснется и Латвии, добавил политик.

Ринкевич признал, что сегодня утром в Киеве слышен отдаленный шум взрывов.

Министр добавил, что Латвия, несомненно, находится в безопасности, что гарантирует НАТО и расширение его контингента в нашей стране.

Ринкевич прогнозирует, что в ближайшее время Латвия столкнется с наплывом беженцев и другими последствиями войны, которые уже ранее прогнозировались, и на этот счет разработан план действий. О том, что Латвия готова принять беженцев в эфире Латвийского радио заявил и министр обороны Артис Пабрикс (АР!).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ