Ринкевич о деле Мисане: Европейский ордер на арест приоритетнее, чем просьбы третьих стран

Европейские правовые акты предусматривают приоритет выданных в Европе ордеров на арест над требованиями третьих стран, подчеркнул в интервью передаче "900 секунд" на TV3 министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Речь шла о деле Кристины Мисане, гражданки Латвии, которую Дания собирается выдать ЮАР, где ее ждет 15 лет тюрьмы за похищение собственного ребенка.

Ринкевич прогнозирует, что решение Дании о том, выдавать Мисане Латвии или ЮАР, будет известно в течение ближайших недель.

В среду, 19 февраля, министр юстиции Янис Борданс в среду отправил письмо датскому коллеге Нику Хеккерупу и генеральному прокурору Дании Яну Рецкендорфу, в котором обосновал необходимость выдачи Латвии Кристины Мисане, чтобы компетентные органы могли начать расследование против нее за возможные преступные деяния, совершенные в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Цель письма — добиться, чтобы в вопросе о выдаче Мисане первичным был выданный Латвией европейский ордер на арест, а не запрос ЮАР.

Ранее в тот же день представители Мисане сообщили, что процесс выдачи Мисане ЮАР временно приостановлен на основании европейского ордера на арест. В Копенгаген уже прибыли представители ЮАР, чтобы конвоировать Мисане.

В свою очередь Генеральная прокуратура во вторник выдала европейский ордер на арест Мисане и направила датскому компетентному учреждению требование выдать ее Латвии. Дело в том, что в понедельник во второй половине дня прокуратура получила новые доказательства для начала уголовного процесса.

Ранее латвийской прокуратуре предлагалось перенять дело Мисане, но этого не было сделано, так как Мисане в ЮАР инкриминируются действия, за которые в Латвии не предусмотрено существенного наказания. Поэтому прокуратура не имела права выдавать европейский ордер на арест Мисане. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически можно было рассматривать как мошенничество и подделку документов, Латвия не могла гарантировать ее уголовное преследование из-за недостатка улик.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане с конца 2018 года находится под стражей в Дании. В ЮАР женщине грозит 15-летнее тюремное заключение.