Ринкевич о событиях у памятника: Латвия должна продемонстрировать силу демократии и закона

Комментируя события в парке Победы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что правоохранительные органы старались выполнять свою работу должным образом и обеспечивать общественный порядок. Однако международный, внутриполитический и эмоциональный контекст в этот раз оказался гораздо сложнее, в связи с чем был допущен ряд ошибок. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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По мнению Ринкевича, во-первых, не стоило 9 мая перемещать стенды с фотографиями жертв войны в Украине. "С точки зрения полиции это еще можно понять, но это неприемлемо и нельзя оправдать с эмоциональной точки зрения. Этот шаг вызвал волну обоснованной критики. Мы не должны скрывать правду, чтобы некоторые чувствовали себя хорошо, — считает министр. - Во-вторых, возложение цветов с помощью посредников вызывало странные чувства. В-третьих, уборка цветов 10 мая и последующее сваливание ответственности друг на друга не создавали уверенности в том, что происходящее было продуманным решением и лишь подлило масла в огонь и удивило всех".

Также министра поразили действия полиции, которая 10 мая не спешила останавливать лиц, прославляющих агрессию России.

"В каком бы тяжелом эмоциональном состоянии мы сейчас не находились, необходимо проанализировать случившееся, устранить проблемы, понять, что мы вовлечены в гибридную войну, и собраться", — считает Эдгарс Ринкевич. И на этот счет у него есть пара советов.

По мнению министра, во-первых, государство должно проявить готовность и решительность и не допустить любые нарушения законов, акции, пикеты, демонстрации, где возможно оправдание агрессии РФ. Латвия должна продемонстрировать силу демократии и закона.

"Во-вторых, нужно полностью и на длительный срок заблокировать доступ к столбу в Пардаугаве (как бы его не называли). Нечего там праздновать или кого поминать. Для поминок место на кладбище", — указал Ринкевич.

Министр также считает, что нужно найти и призвать к ответственности всех, кто 10 мая буянил в парке Победы - сейчас это дело чести полиции. Также надо оценить ответственность тех сотрудников Государственной и Рижской полиции самоуправления, которые своевременно не устранили нарушения. В свою очередь, правоохранительные органы и службы безопасности, по мнению Ринкевича, должны пересмотреть все свои алгоритмы действий. "То, что было хорошо в 2012 году, сегодня уже не годится", — пояснил он.

По словам главы МИД Латвии, оскорблены все, и это лишь показывает то, насколько сложна и хрупка нынешняя ситуация. "По-прежнему считаю, что с теми, кто признает Сатверсме, осуждает агрессию России и хочет жить в свободном, демократическом и правовом государстве, нужно вместе думать о том, как преодолеть это время. С теми, кто мыслями находится в СССР или России, а физически в Латвии и угрожает остальным, нужно разговаривать на языке закона. И напоследок: Латвия - наше государство, поэтому нам всем небезразлично, что с ним и с нами происходит. Когда утихнет первый гнев, нужно спокойно подумать, что и как делать, чтобы из этой напасти мы вышли еще более умными и сильными", — заключил министр.