Ринкевич о взрывах в Киеве: Украине нужно поставлять больше оружия

"Обстреляв Киев и Запорожье, Россия показала свою трусость и истинную сущность террористического государства, поэтому необходимо поставлять Украине больше оружия, чтобы обуздать эту войну и Россию", написал в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia