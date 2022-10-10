Ринкевич о взрывах в Киеве: Украине нужно поставлять больше оружия

"Обстреляв Киев и Запорожье, Россия показала свою трусость и истинную сущность террористического государства, поэтому необходимо поставлять Украине больше оружия, чтобы обуздать эту войну и Россию", написал в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2022

Как сообщалось, утром 10 октября в Киеве и Днепре произошли несколько взрывов. По данным местных телеграм-каналов, в столице Украины были слышны как минимум пять взрывов. Также сообщается о работе ПВО в Киевской области.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате взрывов есть погибшие и раненые.

Последний раз Киев подвергался ракетному обстрелу в конце июня. Тогда российские военные выпустили по городу 14 ракет. Одна из них попала в многоэтажку в Шевченковском районе. В результате погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

В ночь на воскресенье в результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. В результате были разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в нем Украину.