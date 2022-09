Ринкевич об утечке Nord Stream: это самый серьезный инцидент в сфере безопаcности в Балтийском море

Саботаж трубопровода Nord Stream ("Северный поток") является самым серьезным инцидентом в Балтийском море, касающийся среды и безопасности, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Twitter он написал, что выражает солидарность Дании, в чьих территориальных водах произошел инцидент и указал, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании. "Выглядит, что мы входим в новую фазу гибридной войны", - отметил министр.

