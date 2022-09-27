Ринкевич об утечке Nord Stream: это самый серьезный инцидент в сфере безопаcности в Балтийском море

Саботаж трубопровода Nord Stream ("Северный поток") является самым серьезным инцидентом в Балтийском море, касающийся среды и безопасности, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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В Twitter он написал, что выражает солидарность Дании, в чьих территориальных водах произошел инцидент и указал, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании. "Выглядит, что мы входим в новую фазу гибридной войны", - отметил министр.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2022

Cоветник офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник вечером отметил, что считает, что случившееся является спланированным Россией террористическим актом - таким образом Москва пытается посеять перед зимним сезоном в Евросоюзе панику. В этой связи он обратился к международным партнерам, особенно к Германии с призывом усилить военную помощь Украине.

Как сообщалось, об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

Также сообщается, что сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошла утечка на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает во вторник, 27 сентября, шведский телеканал SVT.

Газ из поврежденных труб "Северного потока" будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку "Северный поток-1" Россия выключила еще в сентябре, а "Северный поток-2" Германия так и не разрешила ввести в строй.