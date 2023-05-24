Ринкевич охарактеризовал встречи с ОС и "Прогрессивными" как полезный обмен идеями

Кандидат на пост президента Латвии от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич оценивает свои две сегодняшние встречи с парламентскими фракциями "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (ОС) как полезный обмен идеями.

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После встречи с Ринкевичем сопредседатель "Прогрессивных", депутат Сейма Андрис Шуваев заявил, что "Прогрессивные" и Ринкевич "на одной волне" в вопросах геополитической безопасности, то есть их мысли совпадают.

В ходе беседы депутаты также обсудили вопросы, связанные с выполнением постановления Конституционного суда о минимальном доходе, и какие учреждения должны играть большую роль в обеспечении устойчивости, рассказал сопредседатель "Прогрессивных".

Ринкевичс отметил, что в ходе обеих встреч состоялся ценный обмен мнениями по проблемам народного хозяйства, социально-экономическим вопросам, в том числе в контексте упомянутого Шуваевым решения Верховного суда.

На вопрос, возможны ли изменения в правительстве в случае его избрания, например, расширение коалиции, Ринкевичс ответил, что он сосредоточен на президентских выборах.

Ринкевич подчеркнул, что "избрание президента государства никоим образом не означает автоматической смены правительства", поэтому он не может ответить на заданный вопрос, и рекомендовал спрашивать такие вещи у представителей парламентских фракций.

Сегодня также состоялась встреча "Нового Единства" с экспертом по государственному управлению Элиной Пинто, выдвинутой на пост президента "Прогрессивными". После этого разговора Пинто признала, что встреча с фракцией "Нового Единства" была очень позитивной. В беседе обсуждались приоритеты Пинто на посту президента, и кандидат заявила, что ее ценности по широкому кругу вопросов совпадают с ценностями "Нового Единства".

Поскольку Ринкевич сегодня встречался с фракцией ОС, а кандидат ОС Улдис Пиленс - с фракцией "Нового Единства", при встрече обоих кандидатов в коридорах Сейма Ринкевич пошутил, что ему, возможно, удалось убедить ОС поддержать его кандидатуру, а Пиленсу, в свою очередь, удалось заручиться поддержкой "Нового Единства".