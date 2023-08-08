Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с нанесенным бурей ущербом
Foto: Māris Morkāns

Во вторник, после посещения восточной границы президент Эдгар Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с разрушениями, нанесенными бурей.

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В среду президент сообщил в социальных сетях, что обсудил в телефонном разговоре с председателем Добельской краевой думы Иваром Горскисом ситуацию после бури, а также устранение ее последствий. Ринкевич пожелал жителям Добеле сил, подчеркнув: "Вместе мы справимся с этими разрушениями".

Горскис сообщил вчера информационному агентству LETA, что ущерб, причиненный бурей Добельскому краю, очень серьезный.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии.

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