Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с нанесенным бурей ущербом

Во вторник, после посещения восточной границы президент Эдгар Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с разрушениями, нанесенными бурей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среду президент сообщил в социальных сетях, что обсудил в телефонном разговоре с председателем Добельской краевой думы Иваром Горскисом ситуацию после бури, а также устранение ее последствий. Ринкевич пожелал жителям Добеле сил, подчеркнув: "Вместе мы справимся с этими разрушениями".

Telefonsarunā ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski pārrunāju situāciju pēc vētras, kā arī seku novēršanu. Rīt pēcpusdienā pēc Austrumu robežas apmeklējuma, došos uz Dobeles novadu. Izturību dobelniekiem, kopā tiksim galā ar šo postažu! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 7, 2023

Горскис сообщил вчера информационному агентству LETA, что ущерб, причиненный бурей Добельскому краю, очень серьезный.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии.