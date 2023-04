Ринкевич отреагировал на слова дипломата КНР о "неясном статусе постсоветских стран"

Латвийский МИД потребовал у Китая объяснений в связи с высказыванием посла КНР во Франции Лу Шайе по поводу статуса бывших советских республик.

Ранее сообщалось, что телеинтервью посла Китая во Франции Лу Шайе швейцарскому журналисту Дариусу Рошебину вызвало широкий резонанс в социальных сетях. В частности, посол заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, тем самым подвергнув сомнению их суверенитет.

Отвечая на вопрос тележурналиста о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. "Прежде всего… Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине", — сказала Шайе.

Bедущий вмешался и сказал, что по международному праву Крым является частью Украины, и, хотя этот факт может быть поставлен под сомнение, Крым все равно является частью Украины.

Шайе ответил, что по международному праву бывшие республики Советского Союза не имеют никакого статуса. "В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса… как бы это сказать… фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", — высказал свое мнение посол Китая.

В латвийском МИДе отреагировали на высказывания китайского дипломата. В понедельник в министерство для объяснений вызван уполномоченный поверенный в делах посольства КНР в Риге.

"Принимая во внимание неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, Министерство иностранных дел Латвии требует объяснений", — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич на своей странице в Twitter.

Ринкевич отметил, что этот шаг согласован с Литвой и Эстонией.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс полагает, что "посол Китая во Франции, говоря, что "статус постсоветских стран в международном праве неясен", тем самым заявляя, что нормы международного права не распространяются и на границы Латвии. Есть еще вопросы по Китаю?"

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, "если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", сообщает Rus.LSM.

"В течение многих лет Запад говорил, что экономическое сотрудничество убедит диктаторов поддержать международный порядок, основанный на правилах. Но все, что мы делали, это кормили их экономику, позволяя им нарушать все правила. Китай делает ставку на то, что мы повторим эту ошибку. Пришло время попробовать что-то еще", - полагает Ландсбергис.

For years the West said economic cooperation would persuade dictators to support rules based international order. But all we did was feed their economies while letting them break all the rules. China is betting that we will repeat this mistake. It's time to try something else👇🧵