Ринкевич отругал бизнесменов: не внешняя политика, а вы тормозите транзит нефти в Белоруссию

Белоруссия хочет диверсифицировать поставки нефти, отправляя часть чёрного золота через Балтию, но латвийские предприятия сами не готовы сотрудничать. Об этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил в интервью Latvijas Radio.

Белоруссии не удалось договориться с Россией о выгодных ценах на нефть, и в январе Белоруссия закупила 80 000 тонн норвежской нефти с доставкой через Клайпеду. На вопрос о том, можно ли сделать так, чтобы нефть шла через латвийские порты, Ринкевич ответил, что разговоры шли, но местные предприятия не проявили энтузиазма.

«Я часто слышу, что принципиальная внешняя политика Латвии по отношению к России или что-то ещё мешает бизнесу, и что если руководители государств поцелуются, кто-то на коленях приползёт в Кремль и пять раз поклонится, тогда всё будет», — иронизирует министр.

Но пример Белоруссии показывает, что самая большая проблема — сам бизнес, который работает по каким-то старым лекалам, уверен Ринкевич. Хотя на правительственном уровне переговоры с белорусскими лидерами прошли удачно и Минск сам обратился к латвийским предприятиям, транзитных сделок не случилось.

«Они [предприятия] сказали, что мы пока не готовы и вообще боимся злить Россию, поэтому груз ушёл к соседям», — посетовал Ринкевич и пообещал припоминать этот пример каждый раз, когда кто-то будет говорить о том, что внешняя политика мешает бизнесу. По его мнению, мешает только собственное нежелание предпринимателей что-то делать.

Он отметил, что транзитная политика Латвии всегда была очень раздробленной, три порта конкурируют между собой, а у железных дорог своя политика. Все ещё с начала века знали, что в России строятся порты и транзит уйдёт, но ничего не делали, напомнил политик.

И китайские, и белорусские, и другие предприятия просили разумные тарифы, но при всей политической дружбе с той или иной страной всё решил вопрос цены — тарифы в Латвии оказались выше, чем в других странах.