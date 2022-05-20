Ринкевич отверг требование РФ компенсировать снос памятника в Пардаугаве
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевис отверг требование России выплатить компенсацию за снос памятника в Пардаугаве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как в Twitter указал министр, Россия заявила, что хочет компенсацию за "снос памятника оккупантам", но "выражаясь словами классика, она получит не компенсацию, а от мертвого осла уши".

Как свидетельствует архив LETA, в 2005 году президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не согласится обсуждать со странами Балтии территориальные вопросы. В тот раз на возможное желание Латвии получить обратно Абренский (Пыталовский) край Путин сказал: "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность