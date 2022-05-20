Ринкевич отверг требование РФ компенсировать снос памятника в Пардаугаве

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевис отверг требование России выплатить компенсацию за снос памятника в Пардаугаве.
Как в Twitter указал министр, Россия заявила, что хочет компенсацию за "снос памятника оккупантам", но "выражаясь словами классика, она получит не компенсацию, а от мертвого осла уши".
Как свидетельствует архив LETA, в 2005 году президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не согласится обсуждать со странами Балтии территориальные вопросы. В тот раз на возможное желание Латвии получить обратно Абренский (Пыталовский) край Путин сказал: "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".
Runājot klasiķa vārdiem: “Nevis kompensāciju viņi dabūs, bet beigta ēzeļa ausis”
Krievija paziņojusi, ka gribēs kompensāciju no Latvijas par okupantu pieminekļa nojaukšanu https://t.co/hRD9FeoQk9— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 19, 2022