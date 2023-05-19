Ринкевич, Пиленс или Пинто? У политиков разные мнения, "золотая акция" на выборах президента — у СЗК

Политики высказывают противоположные мнения о том, насколько уверенно можно прогнозировать исход президентских выборов 31 мая, сообщает агентство LETA. Большинство отмечает, что возможны различные сценарии.

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Но все же политики в основном склоняются к тому, что президент будет избран в ходе первого тура 31 мая. Несмотря на то, что политический расклад пока неясен.

"Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" уже договорились о Ринкевиче?



Отдельные политики утверждают, что ожидаемые действия "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивных" (10) уже известны и официальное соглашение будет предусматривать их совместную поддержку кандидату "Нового Единства" в президенты — министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу.

Один из собеседников агентства LETA предположил, что точно так же, как о Ринкевиче, "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" могут договориться и о поддержке кандидата "Прогрессивных" Элины Пинто. Поскольку главное для этих партий договориться о дальнейшем формировании нового правительства этими силами, и возможно, Пинто может оказаться более компромиссным вариантом, чем Ринкевич.

Однако сами упомянутые партии не подтверждают существование такого соглашения, отмечая, что подобные теории распространяются в том числе из-за разочарования в связи с тем, что не удалось добиться надежной поддержки для избрания кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса.

Что касается предположения о том, что "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" могут сформировать ядро нового правительства, политики сомневаются, что этим партиям будет достаточно голосов всего 52 депутатов, чтобы реализовать необходимые реформы. В политических кулуарах также ходят слухи, что в случае смены правительства речь может пойти и о формировании так называемой широкой коалиции.

"Золотая акция" — у СЗК, "Прогрессивные" критикуют нынешнюю коалицию

Пока политический расклад таков, что избрать "своего" кандидата в президенты и "Новое Единство", и "Объединенный список" могут только в случае, если его поддержат 16 депутатов от оппозиционного СЗК.

СЗК уже сообщил, что намерен встретиться с кандидатом в президенты от "Нового Единства" Эдгаром Ринкевичем лишь накануне дня выборов — 30 мая. Встреча состоится в 8.30 в помещении фракции СЗК в Сейме.

Глава фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис признал порталу LSM.lv, что встреча проходит так незадолго до дня выборов только потому, что график Ринкевича на следующей неделе заполнен, и не было возможности согласовать время, приемлемое для обеих сторон, раньше.

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"Неважно, когда и во сколько мы встретимся [с Ринкевичем], потому что фракция примет решение в день выборов — 31 мая", — четко сказал Валайнис, сохраняя интригу до последнего.

В свою очередь, председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс уже заявил, что нынешняя правящая коалиция недееспособна, что можно расценивать как заявку на вхождение во власть.

Национальное объединение и "Объединенный список" обороняются



В свете публичных заявлений также отмечается, что "Объединенный список" и Национальное объединение образовали своего рода "блок", так как обе партии обещали не присоединяться к коалиции, если ее сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". Фактически нынешние партнеры "Нового Единства" по коалиции — "Объединенный список" и Нацобъединение — перешли на "оборонное положение".

Если в первом туре выборов не будут избраны ни кандидат "Объединенного списка" Пиленс, ни кандидат "Нового Единства" Ринкевич, то у нынешней коалиции — "Нового Единства" (26), "Объединенного списка" (15) и Нацобъединения (10) — может быть больше шансов договориться о "компромиссном" кандидате во втором туре, который может состояться в середине июня.