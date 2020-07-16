Ринкевич: по вопросу лишения ВНЖ и виз для нарушителей самоизоляции достигнут принцип соразмерности

В ходе дискуссий с юристами об изменениях в нормативных актах, которые позволят лишать вида на жительство (ВНЖ) или аннулировать визу тем гражданам третьих стран, которые нарушают режим самоизоляции, достигнут принцип соразмерности, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Как подчеркнул глава МИД, Латвия сделает все, чтобы знать о приезжающих из зон риска людях, так как это позволит ограничить распространение Covid-19.

"Аннулирование ВНЖ и виз является лишь одной из мер по ограничению Covid-19. К сожалению, есть люди, нарушающие ограничительные меры, и если они думают, что таким образом обманывают нехорошую страну, которая ввела подобные штрафы, они ошибаются, потому что угрожают в первую очередь себе и своим близким", — сказал министр.

Ринкевич отметил, что по этому вопросу велась обширная дискуссия с юристами и политиками, и в результате достигнут принцип соразмерности. "Думаю, что мнения депутатов будут разными и в парламенте будут широкие дискуссии, но хочу напомнить, что эти условия будут относиться ко всем получателям ВНЖ. Это миф, что их получили в основном граждане России и Белоруссии — круг получателей ВНЖ значительно шире", — сказал министр.

Ринкевич также отметил, что во многих других странах наказания за нарушение режима самоизоляции значительно строже. К каждому приезжающему в Латвию не приставишь полицейского, поэтому все зависит от порядочности людей, сказал министр.