Ринкевич поблагодарил Черногорию за вклад в обеспечение безопасности Латвии

21 февраля 2020 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич встретился с министром иностранных дел Черногории Срджаном Дармановичем, который находился с рабочим визитом в Латвии. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, вопросы безопасности в регионе и обменялись мнениями о событиях в регионе Западных Балканах.

Как сообщили DELFI в МИД, Ринкевич поблагодарил Черногорию за ее участие в расширенной боевой группе НАТО в Латвии, что является "важным вкладом в укрепление безопасности Балтийского региона".

В ходе встречи Ринкевич также выразил удовлетворение тем, что отношения между Латвией и Черногорией хорошие и дружеские, и обе страны являются близкими союзниками НАТО.

тороны также обсудили процесс интеграции Черногории в Европейский Союз (ЕС). Ринкевич поздравил Черногорию с прогрессом, достигнутым ею в области интеграции в ЕС, и особенно высоко оценил постоянную согласованность внешней политики Черногории с ЕС, которая "является не только статистикой, но и мощным сигналом, направленным на конструктивное сотрудничество в регионе".