Ринкевич поблагодарил Трюдо за усиление военного присутствия Канады в Латвии

Президент Эдгар Ринкевич поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за военное присутствие Канады в Латвии и выразил готовность продолжать работу над его расширением до уровня бригады.

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Как сообщили в канцелярии президента, в ходе встречи также обсуждались поддержка Украины, сотрудничество в сфере экономики, особенно в области инноваций, высоких технологий и инвестиций.

Ринкевич и Трюдо говорили о приоритетах предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, ситуации в России и Беларуси. Ринкевич подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо достичь прогресса по новым планам сдерживания и обороны альянса.

"Цель Латвии - постоянное размещение средств противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии. Мы ожидаем от Вильнюсского саммита НАТО четкой дорожной карты будущих отношений между НАТО и Украиной. Я также хотел бы выразить благодарность Канаде за значительную помощь Украине", - подчеркнул президент.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством Латвии и Канады для достижения общей цели - положить конец безнаказанности России за ее преступления против Украины. Ринкевич подчеркнул, что важно создать специальный трибунал для обеспечения полной ответственности России, в том числе и ее высшего руководства.

Как сообщалось, Трюдо находится с визитом в Латвии в преддверии саммита НАТО, который завтра начинается в Вильнюсе. Канада возглавляет в Латвии боевую группу усиленного присутствия НАТО, которую планируется расширить до уровня бригады.