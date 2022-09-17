Ринкевич: пока Россия — агрессор, ее гражданам не место ни в Латвии и в Европе, ни в Украине

"Мы в Евросоюзе продолжим оказывать давление для введения новых санкций против России. Пока Россия является страной-агрессором, продолжает вести войну в Украине, и пока появляются новые свидетельства ужасов с освобожденных территорий, гражданам страны-агрессора не место ни в Европе, ни в Латвии, ни на Украине ", — заявил сегодня на съезде партии "Единство "министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Обращаясь к членам партии, министр подчеркнул, что в Латвии необходимо укреплять внешнюю и внутреннюю безопасность.

"Во внешней безопасности акцент должен быть сделан на сильный Европейский Союз, как в экономическом плане, так и в сфере безопасности, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе и на всем восточном фланге. Во внутренней безопасности нам нужно работать над улучшением возможностей учреждений и служб, чтобы мы были готовы к различным событиям и во внутренней политике", — сказал он.

17 сентября в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари", проходит съезд партии "Единство", в котором участвуют исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство") и председатель Европейской народной партии (ЕНП) и глава группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

Как сообщили в партии, на съезде "Укрепить нашу Латвию!" перед делегатами с докладами выступят премьер-министр, председатель правления партийного объединения "Новое Единство" Кришьянис Кариньш и председатель правления "Единства" Арвил Ашераденс.

На съезде также выступят министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр финансов Янис Рейрс и бывший министр внутренних дел, депутат Сейма Рихард Козловскис.

На партийном собрании запланированы панельные дискуссии о пути построения политической нации и укрепления образованного общества — этими дебатами будут руководить депутат Сейма, член правления партии "Единство", депутат Сейма Анда Чакша и Ашераденс.

Делегатам съезда также предстоит избрать партийную комиссию по этике.

Выборы в 14-й Сейм назначены на первое октября.