Ринкевич помиловал одного осужденного

Президент Латвии Эдгар Ринкевич рассмотрел ходатайства о помиловании 10 осужденных. Глава государства решил помиловать одного человека — он был полностью освобожден от тюремного срока. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя канцелярии президента Элину Кресу.

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Девять других ходатайств о помиловании Ринкевич не поддержал.

Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления в силу решения суда, за исключением случаев, когда лицо осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление.

В случаях, когда лицо осуждено за совершение тяжкого преступления, ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически отбыто не менее половины тюремного срока.

Если же лицо осуждено за совершение особо тяжкого преступления, ходатайство о помиловании может быть подано только после отбытия не менее двух третей тюремного срока. Если осужденный приговорен к пожизненному заключению, до подачи ходатайства должно пройти не менее 20 лет отбытия тюремного срока.

Предыдущий президент Эгил Левитс рассмотрел 409 ходатайств о помиловании. Из них он поддержал 21.

Больше всего ходатайств о помиловании в свое время рассмотрел Гунтис Улманис — на посту президента он успел ознакомиться с 3391 ходатайством о помиловании, из которых поддержал 219.