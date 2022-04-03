Ринкевич: после геноцида в Буче ЕС должен ввести энергетические санкции против России в полном объеме
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

После того, как при поддержке российских вооруженных сил были совершены преступления против мирного населения в украинском городе Буча, Европейский союз должен ввести энергетические санкции против России в полном объеме и закрыться для российских кораблей, заявил в воскресенье в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Министр подчеркивает, что на геноцид и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в отношении мирного населения в Буче, необходимо отреагировать новыми санкциями против России и увеличить военную поддержку Украины.

Латвия будет и впредь настаивать на введении санкций против России в энергетическом секторе в полном объеме и закрытии портов ЕС для российских кораблей.

Сегодня мир облетели страшные кадры из освобожденного от российских войск украинского города Буча в Киевской области. В братской могиле захоронено около 300 человека, на улицах города — тела убитых мирных жителей. Число жертв среди мирного населения еще уточняется.

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