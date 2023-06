Ринкевич после событий на Каховской ГЭС призывает усилить поддержку Украины и привлечь к ответственности военных преступников

Латвия решительно осуждает подрыв Россией дамбы Каховской ГЭС и призывает усилить поддержку Украины, а также привлечь к ответственности военных преступников, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который через месяц приступит к исполнению обязанностей президента Латвии.

Он подчеркивает, что этот шаг вызовет экологическую катастрофу и ставит под угрозу жизни людей. Россия является террористическим государством и должна быть остановлена, заявил Ринкевич.

Latvia strongly condemns the deliberate destruction of the Nova Kakhovka dam in Ukraine by Russia.

This is an ecological disaster, lives are at risk.

Russia is a terrorist state and needs to be stopped. We must step up the support for Ukraine and bring war criminals to justice