Ринкевич пояснил, почему Латвия проигнорировала призыв Еврокомиссии и не отменит запрет на авиаперелеты с Великобританией
Foto: LETA

Европейская комиссия призвала отменить запреты, введенные странами ЕС на авиаперелеты с Великобританией в ответ на распространение новой формы коронавируса, а также запреты на поездки в эту страну и из нее. Однако министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что запрет на пассажирские перевозки с Великобританией должен сохраниться до 1 января.

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Как пояснил Ринкевич, призыв носит рекомендательный характер, поэтому каждое государство ЕС может действовать по своему усмотрению. По мнению Ринкевича, было бы неразумно пересматривать решение о приостановке авиасообщения с Великобританией до 1 января, поскольку для этого были веские причины.

Этот вопрос также поднимался на видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии, и представители стран договорились, что Литва, Эстония и Латвия должны иметь согласованный подход к этому вопросу.

"Мы понимаем, что не можем полностью остановить проникновение этого мутирующего вируса в Латвию. Это невозможно. Учитывая нашу ситуацию, главной задачей было максимально задержать его", — сказал министр иностранных дел.

Ринкевич также отметил, что правительство может обсудить дальнейший план действий на следующем заседании Кабинета министров. По словам министра, если воздушное сообщение с другими странами ЕС будет постепенно возобновлено, правительству придется тщательно пересмотреть свои решения.

Как сообщалось, с учетом информации о новой мутации "Covid-19" пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией запрещены с понедельника до 1 января.

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