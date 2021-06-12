Ринкевич поздравил россиян с Днем России
Foto: DELFI

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети Twitter опубликовал поздравление россиянам на русском языке.

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"Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал министр.

12 июня 1992 года парламент России принял декларацию о суверенитете государства, поэтому в этот день отмечается День России.

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rus.DELFI.lv LETA

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