Ринкевич поздравил Украину с Днем независимости, возложив цветы к памятнику Шевченко
Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

24 августа у памятника поэту Тарасу Шевченко в Риге состоялось мероприятие в честь Дня независимости Украины. В мероприятии приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и представители украинского общества в Латвии.

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"Прошло полтора с полномасштабной агрессии России против Украины. Мы видим, как украинский народ, наши украинские братья и сестры продолжают бороться за свою независимость, за свое государство, за его территориальную неделимость. Это день, когда мы не только отмечаем независимость и свободу Украины, но и поминаем тех, кто пал за Украинское государство. Латвия с первого дня — с противозаконной аннексии Крыма в 2014 году — твердо поддерживала Украинское государство и народ. Я убежден, что придет тот день, когда мы вместе с нашими украинскими друзьями сможет праздновать независимость Украины и в освобожденном Донбассе, и в освобожденном Крыму, и во всем свободном, независимом и полностью освобожденном Украинском государстве", — сказал президент Латвии на торжественном мероприятии.

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