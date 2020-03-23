Ринкевич: правила игры постоянно меняются, и мы не всегда успеваем отреагировать на ситуацию с репатриантами

"Многие задают вопрос — можете ли вы гарантировать, что моя поездка состоится 15 или 20 апреля, или еще когда-то. Нет, не можем, потому что не знаем, насколько успешно будут проходить мероприятия по ограничению вируса в Латвии, Европе и мире", — написал в Facebook глава МИД Эдгар Ринкевич.

По словам министра, многие латвийцы также жалуются на то, что МИД предоставил им противоречивую информацию или же "условия игры" в итоге поменялись. "К сожалению, зачастую от нас это не зависит. Другие государства и авиакомпании изменяют свои решения очень часто, поэтому мы не всегда можем своевременно среагировать", — предупредил Ринкевич.

Что касается ситуации после 27 марта, то глава Министерства иностранных дел пояснил, что столь масштабно репатриацию находящихся за рубежом латвийцев проводить уже не будут. "Но мы осознаем, что не все смогут вернуться из-за многих ограничений и запретов. Будем смотреть, как помочь вам индивидуально. Будем искать решения", — написал Ринкевич. Он также напомнил, что, согласно Сатверсме, государство обязано заботиться о своих жителях.

"Каждый, у кого есть паспорт Латвии, за ее пределами все равно находится под защитой государства. У каждого есть право свободно выехать из Латвии. И у него есть право свободно вернуться в Латвию", — подчеркнул он.