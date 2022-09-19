Ринкевич предлагает американским бизнесменам инвестировать в экономику Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Нью-Йорке принял участие в американо-латвийском бизнес-форуме, в ходе которого пригласил американских бизнесменов инвестировать в экономику Латвии, сообщили в Министерстве обороны.

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В своем выступлении министр иностранных дел заявил, что вторжение России на Украину представляет собой самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности со времен Второй мировой войны.

"Мы благодарны нашим ближайшим союзникам и руководству США за непоколебимую поддержку Украины, а также за вклад в укрепление обороны и сдерживания в Латвии и на всем восточном фланге НАТО", — сказал Ринкевич.

Министр сообщил собравшимся, что в июне этого года Латвия провела саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум как вклад в укрепление трансатлантического сотрудничества с партнерами-единомышленниками, особенно в экономической сфере. В формате Инициативы трех морей страны должны участвовать в решении вопросов диверсификации энергоснабжения.

"Важно не создавать новую зависимость энергоснабжения от авторитарных режимов. Мы призываем США развивать терминалы сжиженного природного газа, чтобы обеспечить доступность газа на региональных и рынках Европейского союза. Латвия приняла решение заменить российский газ альтернативным сжиженным природным газом с 1 января 2023 года", — подчеркнул министр иностранных дел.

Министр проинформировал присутствующих о планах Латвии по участию в трансграничном проекте строительства морского ветропарка, а также о возможностях развития высоких технологий и производства в Латвии.