Ринкевич предложит Спринджуксу оценить ответственность Барташевича

Президент Эдгар Ринкевич предложит министру охраны окружающей среды и регионального развития Марису Спринджуксу оценить ответственность председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича за финансовые трудности Резекне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"То, что там наварили, требует углубленной оценки", — сказал Ринкевич в программе TV3 "900 секунд", добавив, что на встрече с министром в понедельник коснется и проблем Резекне.

Сегодня на заседании финансового комитета Резекненской думы депутаты обсудят возможности сбалансирования городского бюджета.

В этом году в городском бюджете Резекне не хватает 3,9 миллиона евро, что грозит самоуправлению процессом финансовой стабилизации, когда расходы самоуправления будут контролировать чиновники Министерства финансов. Самоуправление ищет возможности для экономии бюджетных средств, в том числе обсуждается увольнение сотрудников и отмена льгот для части горожан.

Оппозиционные депутаты Резекненской думы в письме попросили Спринджукса и министра финансов Арвила Ашераденса детально оценить финансовое положение города и на время этой оценки отстранить Барташевича от должности.