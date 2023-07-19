Ринкевич: присутствие "вагнеровцев" в Беларуси повышает угрозу гибридной войны

Присутствие наемников банды "Вагнер" в Беларуси повышает риски использования методов гибридной войны, например, внедрения наемников в среду нелегальных мигрантов, которых направляют в Европу, заявил во время визита в Вильнюс президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщило агентство LETA.

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"Мы не можем исключить какой-то сценарий гибридной войны, например, попытку использовать миграцию в качестве оружия, и мы знаем, что обе наши страны, Латвия и Литва, страдают от попыток режима [белорусского диктатора Александра] Лукашенко использовать миграцию в качестве оружия. Поэтому будут попытки внедрить наемников, а также использовать их в этой гибридной войне. Все эти сценарии нужно учитывать", — сказал Ринкевич на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседасом.

"Я также думаю, что мы должны серьезно отнестись к последней информации о переброске наемников и их прибытии в Беларусь, и нам нужно готовиться к различным сценариям", — сказал президент Латвии.

В то же время Ринкевич признал, что у него нет доказательств конкретной угрозы, которую может вызвать переброска "вагнеровцев" в Беларусь.

Науседа же указал, что нет серьезных причин, по которым "вагнеровцы" перемещаются в Беларусь, поэтому их цель может меняться. "Мы часто говорим о том, можно ли их переместить в том или ином направлении. Это не важно, потому что планы могут измениться в любой момент, и сам факт того, что эти группы находятся так близко к нашим границам, границам Латвии и Литвы, создает дополнительную опасность", — подчеркнул президент Литвы.

Науседа заверил, что по мере роста числа наемников в Беларуси Литва примет дополнительные меры безопасности.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в понедельник, что прибытие наемников группировки "Вагнер" из России в Беларусь существенно не меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Белорусское интернет-издание "Беларусский гаюн" с выходных сообщает о прибытии в Беларусь "вагнеровцев"", согласившихся перебраться в эту страну после неудавшегося мятежа в России.