Ринкевич призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия
Foto: F64

Во вторник, 29 сентября, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ходе бесед по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал обе стороны незамедлительно прекратить военные действия в регионе и начать решать конфликт путем дипломатического диалога.

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Как отметили в МИД, Ринкевич подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе можно разрешить только мирными средствами, опираясь на общепринятые принципы международного права и на работу Минской группы ОБСЕ.

В настоящий момент с призывом о прекращении военных действий выступили также ООН, Российская Федерация и США. Обеспокоенность эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и необходимость сторонам незамедлительно прекратить военные действия выразили также ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и другие международные организации.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участницей которого является и Россия. В то же время член НАТО Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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