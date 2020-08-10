Ринкевич призвал белорусские власти отказаться от применения силы против мирных демонстрантов
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Белорусским властям нужно оказаться от применения силы против мирных демонстрантов, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Соответствующую запись он опубликовал в своем твиттер-канале.

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Глава МИД Латвии призвал освободить задержанных активистов и журналистов. "Уважение к базовым политическим свободам является ключом к укреплению суверенитета Беларуси и дальнейших отношений с Евросоюзом", — отметил он.

Ранее уже сообщалось, что, по предварительным данным, победу во время президентских выборов в Беларуси одержал многолетний лидер страны Александр Лукашенко. Сторонники других кандидатов, в том числе и арестованных перед выборами, полагают, что результаты голосования могут быть сфальсифицированы. В воскресенье вечером на улицах Минска и других городов прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией и применением спецсредств. По неофициальной информации, есть множество пострадавших и задержанных.

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