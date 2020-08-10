Ринкевич призвал белорусские власти отказаться от применения силы против мирных демонстрантов

Белорусским властям нужно оказаться от применения силы против мирных демонстрантов, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Соответствующую запись он опубликовал в своем твиттер-канале.

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Глава МИД Латвии призвал освободить задержанных активистов и журналистов. "Уважение к базовым политическим свободам является ключом к укреплению суверенитета Беларуси и дальнейших отношений с Евросоюзом", — отметил он.

Closely following developments in #Belarus, Belarussian authorities should refrain from use of force against peacful protesters, release detained activists & journalists. Respecting basic political freedoms is key for strengthening sovereignty of 🇧🇾 and further relations with 🇪🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 9, 2020

Ранее уже сообщалось, что, по предварительным данным, победу во время президентских выборов в Беларуси одержал многолетний лидер страны Александр Лукашенко. Сторонники других кандидатов, в том числе и арестованных перед выборами, полагают, что результаты голосования могут быть сфальсифицированы. В воскресенье вечером на улицах Минска и других городов прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией и применением спецсредств. По неофициальной информации, есть множество пострадавших и задержанных.