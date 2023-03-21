Ринкевич призвал к гармонизации санкций ЕС против России и Беларуси

Необходимо принять решение о гармонизации санкций, введенных в отношении Беларуси, с санкциями против России, тем самым уменьшив обход санкций, подчеркнул министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который сегодня принял участие в заседании Совета по общим вопросам Европейского Союза (ЕС).

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Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), Ринкевич выразил позицию, что необходимо продолжать политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию, эффективно применять принятые санкции и не допускать их обхода.

Министр подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать всю возможную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине, а также всячески поддерживать дальнейшие действия по привлечению к ответственности российских должностных лиц за преступление агрессии.

Ринкевич выразил поддержку Латвии укреплению конкурентоспособности ЕС и его государств-членов, развитию "зеленых" и цифровых технологий, а также содействию полномасштабным дискуссиям между отраслевыми экспертами и министрами. Для того, чтобы способствовать конкурентоспособности и экономическому росту, ЕС должен продолжать проводить открытую и амбициозную торговую политику, а также расширять сеть соглашений ЕС о свободной торговле. Необходимо продолжить начатое, чтобы способствовать дальнейшему снижению цен на энергоресурсы и их потребления, не ставя при этом под угрозу безопасность энергоснабжения.

На встрече состоялась неформальная беседа с вице-премьер-министром Украины по вопросам Европы и евроинтеграции Ольгой Стефанишиной. Ринкевич выразил поддержку Латвии европейской интеграции Украины и началу переговоров о ее вступлении в Евросоюз, как только будут выполнены рекомендации Еврокомиссии.