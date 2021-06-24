Ринкевич призвал международное сообщество защищать СМИ и журналистов Беларуси

Государства-члены ООН должны выступить в защиту средств массовой информации и прав журналистов в Беларуси. При этом международное сообщество должно сконцентрироваться на оказании практической поддержки, заявил в ходе 47-й сессии Совета по правам человека ООН министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич подтвердил, что Латвия продолжает поддерживать независимых журналистов Беларуси и работников СМИ, например, оказывая услуги по реабилитации и психологическую поддержку. Кроме того, он призвал незамедлительно освободить Романа Протасевича, а также других журналистов и политзаключенных.

Министр отметил, что следует продолжать побуждать белорусские власти следовать рекомендациям Московского механизма ОБСЕ. Ринкевич подчеркнул, что как государство-член ООН Беларусь обязана соблюдать свои международные обязательства и защищать права своих собственных граждан.