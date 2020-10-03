Ринкевич призвал объективно расследовать самосожжение российской журналистки
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал объективно расследовать произошедший в России случай самосожжения журналистки Ирины Славиной. Компетентные международные организации не должны замалчивать эту тему, считает руководитель МИД ЛР.

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В Twitter Ринкевич написал, что правоохранительные постоянно преследовали Ирину Славину, и это пугает. "Нужно провести объективное расследование. Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не могут молчать", - отметил министр.

Славина покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода 2 октября.

Накануне журналистка сообщала, что к ней домой пришли с обыском. По ее словам, "искали брошюры, листовки, счета", связанные с организацией "Открытой России". Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров сообщил, что обыски устроили и у других нижегородских оппозиционеров. По его словам, искали информацию, свидетельствующую о причастности к деятельности "нежелательной организации".

В Следственном комитете заявили, что исключили связь между самоубийством журналистки и проводившимися обысками. В ведомстве сообщили, что она проходила по делу свидетелем, в рамках которого проводились обыски.

Следователи начали проверку по факту смерти Славиной. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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