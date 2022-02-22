Ринкевич призвал прекратить вещание пропагандистских российских телеканалов в Латвии

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал прекратить в Латвии ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов. Об этом министр сообщил в Twitter.

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Ņemot vērā etniskā naida veicināšanu un nozieguma pret mieru un kara attaisnošanu, kas katru dienu redzama Krievijas propagandas kanālos, domāju, ka mūsu atbildīgajām iestādēm būtu pamats izvērtēt to darbību Latvijā un pārtraukt to retranslāciju. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 22, 2022

Министр отметил, что с учетом разжигания межнациональной розни, оправданий военных действий и преступлений против мира, которые каждый день можно видеть на этих телеканалах, латвийским ответственные учреждения имеют основания оценить деятельность телеканалов и прекратить их ретрансляцию.

Как уже сообщалось, поздно вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.