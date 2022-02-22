Ринкевич призвал прекратить вещание пропагандистских российских телеканалов в Латвии
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал прекратить в Латвии ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов. Об этом министр сообщил в Twitter.

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Министр отметил, что с учетом разжигания межнациональной розни, оправданий военных действий и преступлений против мира, которые каждый день можно видеть на этих телеканалах, латвийским ответственные учреждения имеют основания оценить деятельность телеканалов и прекратить их ретрансляцию.

Как уже сообщалось, поздно вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

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