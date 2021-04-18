Ринкевич призвал Россию немедленно оказать медицинскую помощь Навальному
Foto: F64

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Россию оказать немедленную медицинскую помощь лидеру российской оппозиции Алексею Навальному.

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Ринкевич у себя в Twitter выразил обеспокоенность новостями из России, в которых сообщается, что состояние здоровья Навального ухудшается.

Министр призвал Россию незамедлительно оказать Навальному надлежащий медицинский уход.

"Российские власти несут юридическую и политическую ответственность за судьбу Навального", — написал Ринкевич.

Министр подписал сообщение хэштэгом #FreeNavalny, призвав, таким образом, освободить Навального.

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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