Ринкевич призвал страны НАТО усилить оборону региона в связи с ситуацией на границе с Беларусью

Необходимо продолжать сотрудничество над конкретными решениями с союзниками по НАТО и партнерами из Европейского союза (ЕС) для укрепления обороны нашего региона, в том числе, финансируя укрепление инфраструктуры внешней границы ЕС. Такое мнение во время встречи министров иностранных дел и обороны Польши и стран Балтии выразил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (JV).

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Как сообщили агентству LETA в МИД, Ринкевич это сказал в контексте того, что Беларусь использует миграцию как гибридное оружие.

На отдельной рабочей сессии министров иностранных дел обсуждались вопросы партнерств НАТО. Учитывая геополитическое расположение стран Балтии и Польши, важно обеспечить стабильность и безопасность в регионе, способствуя стабильности и устойчивости партнеров, считают чиновники.

Также политики обговорили проходящие на данный момент совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021". За ними будут пристально наблюдать, поскольку учения вызывают дополнительные беспокойства в связи с ситуацией в Беларуси и ее гибридными атаками на внешнюю границу ЕС.

МИД отмечает, что в Риге впервые проходит встреча министров иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши. В ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы политики безопасности и региональные вызовы, решения глав стран НАТО, которые были озвучены на июньском собрании в Брюсселе, а также обменялись мнениями о разработке новой Стратегической концепции НАТО и политике партнерств НАТО.