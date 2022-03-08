Ринкевич: пропаганда зомбирует жителей России
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что жители России находятся под влиянием зомбирующей пропаганды.

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Политик сказал, что он все еще чувствует, как со стороны некоторых коллег, так и в более широких дебатах на Западе, ложное представление о том, что есть "плохое российское правительство и хороший русский народ, который положит конец войне, если избавится от нынешнего правительства".

"К сожалению, мы видим, что российское общество очень зомбировано, пропаганда зомбирует людей. Поддержка агрессии достаточно высока", — заключил министр, добавив, что назрела ситуация, которую можно назвать Второй холодной войной, причем надолго.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что санкции применяются для того, чтобы, во-первых, максимально ослабить военный потенциал России и, во-вторых, повлиять на общественное мнение, что может быть очень длительным процессом.

"Российское правительство меньше всего думает о детях в больницах и нуждающихся, но больше о своих имперских амбициях. У нас нет иллюзий, что общественное мнение удастся очень скоро изменить. Но если вспомнить, что случилось с СССР — вторжение в Афганистан и экономические проблемы достигли кульминационного эффекта, но на это ушли долгие годы", — резюмировал Эдгар Ринкевич.

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