"Ринкевич — проверенный человек". Латковскис надеется на 79 голосов для однопартийца

Министр иностранных дел и кандидат в президенты от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич на предстоящих выборах заслуживает 79 голосов. Такое мнение выразил однопартиец Ринкевича, председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

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Он отметил, что партия по-прежнему рассчитывает на поддержку Ринкевича парламентским большинством. "Он считается лучшим среди кандидатов, а также зарекомендовал себя", — приводит мнение Латковскиса агентство LETA.

"В нынешней геополитической ситуации в стране нет более важного вопроса, чем безопасность. Президент страны выполняет две основные функции — представительскую и охранительную. Представительскую функцию Ринкевич сможет обеспечить благодаря своим языковым знаниям, международному опыту, а также контактам. Что касается функции безопасности — Ринкевич долгое время состоял в Совете национальной безопасности, работал с секретными документами, он имеет все допуски, в том числе в НАТО и Европейском союзе. Ринкевич также принимал участие в принятии решений о санкциях и поставках оружия Украине", — подчеркнул Латковскис.

Депутат добавил, что Ринкевича поддерживает общество.

"Ринкевич — проверенный человек. Кроме того, в отличие от двух других кандидатов, он прошел через избирательное сито Сейма. Он получил наибольшее количество плюсов среди всех депутатов, избранных в парламент. Это означает, что у него также есть общественная поддержка", — сказал председатель фракции.

Латковский выразил надежду, что другие национально настроенные фракции Сейма поддержат Ринкевича.

Политик добавил, что видит своей задачей обеспечить Ринкевичу "необходимую поддержку, которая составляет 51 голос, но "чем больше, тем лучше и безопаснее". Впрочем, Латковскис не исключает и совсем других сценариев — этому его уже научил "собственный политический опыт".

"Если ситуация каким-то образом изменится и потребуются новые решения, которые будут касаться голосования, мы оперативно соберемся вместе и примем их. Мы готовы ко всему, но все свои силы и энергию мы направим на то, чтобы обеспечить Ринкевичу поддержку и избрание на пост президента 31 мая. [...] 26 голосов фракции "Новое Единство" будут отданы нашему кандидату. Не ручаюсь за действия остальных. Я надеюсь на 79 голосов. Мы должны быть уверены, что на пост президента будет избран человек, который полностью поддерживает независимость, демократию и курс Латвии на Запад, а не смотрит на Восток, как некоторые силы в Сейме, ставя на другого кандидата", — сказал Латковскис.

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Уже сообщалось, что в последний день мая на предстоящие президентские выборы были выдвинуты три кандидата — основатель входящего в коалицию "Объединенного списка", бизнесмен Улдис Пиленс, член "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и кандидат от партии "Прогрессивные" Элина Пинто.