Ринкевич: путем международного давления надо добиться прекращения боевых действий на Украине

Любыми возможными способами путем международного давления необходимо добиться прекращения боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на собрании Бухарестской девятки (Б9).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел, в четверг Ринкевич принял участие в собрании министров иностранных дел Б9 в Братиславе, Словакия. В ходе встречи министры обсудили российскую агрессию на Украине, вопросы безопасности в регионе, подготовку к предстоящей встрече глав государств и правительств стран НАТО в Мадриде в июне, а также дальнейшее оказание поддержки Украине.

В собрании также приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед министрами в видеоформате.

Европа сталкивается с новой геополитической реальностью. Ситуация со стратегической безопасностью резко изменилась с 24 февраля этого года. При этом трансатлантическое единство и солидарность являются сильнейшим оружием НАТО и Европейского союза (ЕС) в то время, когда Россия ведет жестокую войну на Украине.

Министры пришли к единому мнению о важности тесной координации с союзниками как при предоставлении поддержки Украине, так и в реализации жесткой политики санкций и международной изоляции в отношении России и Белоруссии.

При обсуждении повестки дня предстоящего саммита НАТО, включая утверждение следующей Стратегической концепции НАТО и долгосрочных мер сдерживания и обороны НАТО, особенно на восточном фланге, Ринкевич подчеркнул, что сильная коллективная оборона НАТО по-прежнему имеет решающее значение для сдерживания России от агрессивных действий в нашем регионе. Он отметил, что на мадридском саммите ожидаются конкретные решения и постановка краткосрочных и долгосрочных целей, в частности, по обороне и сдерживанию на восточном фланге НАТО.

Министр подчеркнул: для Латвии важно, чтобы Стратегическая концепция НАТО была всеобъемлющей и в ней отражалась среда стратегической безопасности в соответствии с реальной ситуацией. В то же время концепция должна предусматривать успешную политическую и военную адаптацию Североатлантического союза в следующем десятилетии, в том числе в части повышения устойчивости и боеготовности, а также новых технологий.

В формате Б9 участвуют Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.