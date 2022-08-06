Ринкевич: Путину следует опасаться потерять поддержку армии, а не россиян

Как только президент РФ Владимир Путин потеряет поддержку своего силового и военного аппарата, а также вызовет недовольство у элит, общественное мнение в России касательно войны в Украине может измениться. Такое мнение в интервью австралийскому телеканалу ABC высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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По словам политика, именно потери поддержки элит, армии и силовиков следует бояться Путину.

"Совершенно очевидно, что большинство россиян поддерживает войну по разным причинам. Я бы сказал, что Путину следует опасаться не столько потери общественной поддержки, сколько поддержки своего силового и военного аппарата. Мы видим, что российская экономика замедляется, а их военная машина не так мощна, как можно было бы представить. Если элита и армия России почувствуют, что сильно проигрывают, думаю, им понадобится козел отпущения. А козел отпущения — это парень, который начал войну. И тогда мы, вероятно, увидим тектонический сдвиг в общественном мнении населения России", — заявил Ринкевич.

Однако, министр считает, что для изменения общественного мнения в России должно пройти достаточно много времени, быстро это не произойдет.

"В прошлом был некоторый оптимизм, я не настолько оптимистичен. Это займет довольно много времени, и это действительно зависит от борьбы украинцев и санкций, которые мы вводим. Нам нужна стратегическая выносливость, нам нужно продолжать бороться за Украину, но также вводить санкции против России и Беларуси", — подчеркнул он.

Латвия неоднократно предупреждала другие государства-члены Европейского союза (ЕС) о том, какими могут быть последствия энергетической зависимости от России, но, к сожалению, Европа выучила этот урок только с началом войны в Украине, отметил Ринкевич. Кроме того, по словам министра, он осознает, что предстоящая зима в ЕС будет тяжелой.

"Я думаю, мы учимся на горьком опыте, потому что мы годами предупреждали наших европейских партнеров и коллег, чтобы они не попадали в чрезмерную зависимость от российского газа, не строили газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". К сожалению, то, что мы видим по мере того как приближается зима, это будет суровая зима, но я надеюсь, что мы проведем все необходимые структурные изменения и больше не будем зависеть от России. Но я также надеюсь, что другие страны по всему миру осознают это", — сказал политик.

Как указал Ринкевич, Россия использует энергоресурсы в качестве "оружия" — средства для шантажа. Опасения по поводу того, что отдельные европейские государства ослабят санкции энергетического кризиса существуют. Однако министр иностранных дел Латвии уверен, что Европа не откажется от своей позиции по войне в Украине и будет искать новые энергетические решения. В качестве одного из них Ринкевич упомянул ядерную энергию.

"Мы видим, что Россия использует энергию, продовольствие, миграцию в качестве оружия. Также Россия пытается влиять на общественное мнение всеми возможными способами. Так что беспокойство есть, но я также считаю, что мы действительно можем сделать все возможное, чтобы избежать наихудших сценариев, и я думаю, что ЕС в целом и его государства-члены, включая Германию, попытаются пройти этот сезон. Частично решение кризиса может состоять в том, чтобы использовать больше ядерной энергии, я знаю, что это спорный вопрос. Германия закрыла свои атомные электростанции, и я думаю, что сейчас самое время пересмотреть прошлые ошибки. Да, риск есть, но я думаю, что его можно избежать", — заявил политик.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать предоставлять поддержку Украине. В противном случае, Россия может начать военные действия и в другой стране.

"Самое главное сейчас сделать все возможное, чтобы помочь Украине, потому что это наша первая и главная линия обороны. Если Украина потерпит поражение, то Россия попытается продвинуться дальше", — отметил он.

На этой неделе Ринкевич отправился с официальным визитом в Австралию, где он участвовал в открытии посольства Латвии в Австралии и Новой Зеландии. Министр также провел несколько встреч с австралийскими политиками.