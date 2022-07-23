Ринкевич: ракетный удар по Одессе доказывает, что Кремлю доверять нельзя

Российский ракетный удар по Одессе, который произошел через день после подписания соглашения между Москвой и Киевом о поставках зерна, доказывает, что Кремлю нельзя доверять, полагает министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич. В своей публикации в Twitter министр резко осуждает действия России, сообщает агентство LETA.

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Утром в субботу, 23 июля, российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты типа "Калибр". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры порта. С 11.00 до 11:30 по местному времени в Одессе объявлялась воздушная тревога.

В МИД Украины заявили, что российский удар по одесскому порту - это плевок в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия, чтобы достичь договоренности о вывозе украинского зерна, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Меньше 24 часов потребовалось, чтобы РФ нанесла ракетный удар по территории города Одессы, чтобы поставить под сомнение соглашение и обещания ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - говорится в заявлении МИД.

Киев обратился с призывом к ООН и Турции обеспечить выполнение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

"В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса", - резюмируется в заявлении.

Пресс-служба генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша распространила заявление от его имени.

В нем в частности говорится: "Генсек осуждает удары, которые, согласно сообщениям, были нанесены сегодня по украинскому порту Одесса. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного перемещения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение [условий соглашения] РФ, Украиной и Турцией обязательно".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия российской стороны. "Трусливые ракетные обстрелы порта Одессы показывают, что подпись российского руководства в настоящее время мало что значит", - приводит ее слова агентство Reuters. По мнению Бербок, "атака показывает, что мы должны продолжать упорно работать над альтернативными путями" экспорта украинского зерна, сообщает Deutsche Welle.

A в бундестаге ФРГ призвали не доверять президенту России. "Путину нельзя доверять. На следующий день после зернового соглашения он атаковал порт Одессы", - заявила заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт изданиям группы RND.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк посчитала нападение на Одессу недопустимым и призвала привлечь Россию к ответственности. "Кремль продолжает использовать продукты питания в качестве оружия", - написала дипломат в Twitter.

Одесский порт играет центральную роль в соглашениях, подписанных Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН в пятницу, 22 июля, которые предусматривают возобновление экспорта заблокированного на Украине зерна через Черное море.

Ранее Украина заявляла, что подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, отказавшись от любых прямых сделок с Москвой. Россия подписала отдельное идентичное соглашение с Турцией и ООН.