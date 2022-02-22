Ринкевич рассчитывает, что первый пакет санкций против России будет готов в течение недели

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассчитывает, что первый пакет санкций против России будет готов уже на этой неделе.

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Сегодня ночью было созвано внеочередное заседание Совета безопасности ООН по поводу решения России признать независимость оккупированных территорий востока Украины. Как сообщил министр в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", встреча завершилась безрезультатно, что неудивительно, поскольку Россия имеет право вето на любое решение в Совете Безопасности ООН.

Ринкевич сказал, что ответом ЕС России будут санкции.

"Мы действительно проработали пакет санкций как внутри ЕС, так и с нашими союзниками. Здесь, конечно, нужно договориться о том, в каком объеме они будут применяться, потому что сценарии разные ", — прокомментировал министр.

По его мнению, России необходимо послать очень четкий сигнал о неприемлемости ее действий, а Украине — о том, что ее поддерживают. По словам Ринкевича, можно использовать несколько элементов. Первое — это сами санкции, второе — финансовая, экономическая, а также военная поддержка Украины, которую уже оказывает Латвия, и третье — расширение присутствия НАТО на "восточном фланге".

Министр также сообщил, что ЕС будет координировать свои действия по санкциям против России с США, Канадой, Великобританией и другими странами. "Говорить о том, какие элементы будут утверждены на данный момент, преждевременно. Это решение более чем 27 стран в координации с другими партнерами", — подчеркнул Ринкевич.

По его словам, важны и юридические аспекты решения.

Министр также подчеркнул, что Латвия является частью ЕС и НАТО, и это лучшее, что гарантирует политическую, военную и экономическую безопасность.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик.