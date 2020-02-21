Ринкевич рассказал министру Германии, что Латвия хочет более широкого сотрудничества и германских инвестиций

Германия является стратегически важным экономическим партнером для Латвии, заявил сегодня на встрече с министром экономики Германии Петером Альтмайером министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Латвийский и германский министры обсудили двусторонние отношения, политические и экономические, а также проблемы ЕС. Альтмайер рассказал о приоритетах председательства Германии в Евросовете.

"Германия является стратегически важным экономическим партнером для Латвии, поэтому мы открыты для еще более широкого сотрудничества, особенно для германских инвестиций в Латвию. Мы усматриваем возможности расширения сотрудничества в энергетике и ИТ", — сказал Ринкевич.

Он выразил уверенность, что наука и исследования играют большую роль в развитии "зеленой" экономики.

Министры обсудили следующий многолетний бюджет ЕС, политику Восточного партнерства, обменялись мнениями по проекту "Nord Stream 2". Ринкевич поблагодарил Германию за вклад в обеспечение безопасности стран Балтии.