Ринкевич: репатриационными рейсами в Латвию смогут вернуться 312 латвийцев, застрявших за пределами ЕС

В среду возобновляются репатриационные рейсы для жителей Латвии, которые на время введения режима чрезвычайной ситуации остались преимущественно за пределами Евросоюза. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому Радио сообщил, что основная цель таких рейсов — помочь добраться домой латвийцам, которые остались без средств к существованию или социального обеспечения.

По словам главы внешнеполитического ведомства, информация, поступающая в Консульский регистр, постоянно меняется и уточняется. Но на данный момент речь идет о 312 латвийцах, которые по разным причинам застряли за пределами ЕС, хотя желающих вернуться в Латвию еще несколько тысяч.

"Мы делим репатриантов на три группы. Например, упомянутые 312 латвийцев — это группа, которой требуется срочная репатриация. Есть также группа, которая выехала за границу некоторое время назад, но из-за продлеваемых ограничений люди остались в своих странах без средств к существованию или социального обеспечения. В свою очередь, третья группа это лица, которые находятся за границей, но все еще могут там остаться", — указал министр.

Из числа 312 латвийцев, которым требуется срочная репатриация, Ринкевич упомянул 40 человек, находящихся в Индии. Эти лица хотели вернуться домой еще в марте, однако из-за введенных в Индии ограничений это было невозможно. Также сложная ситуация сложилась и с жителями Латвии, которые застряли в Новой Зеландии и странах Латинской Америки.

Напомним, airBaltic и SmartLynx Airlines сегодня проводят репатриационные рейсы из Амстердама, Франкфурта, Ниццы и Стокгольма.