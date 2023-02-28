Ринкевич: России нет места в ООН, которая выступает за демократию и защиту прав человека

России нет места в ООН, которая выступает за базовые демократические ценности и защиту прав человека, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, обращаясь к Совету ООН по правам человека.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Ринкевич отметил, что вот уже более года мы являемся свидетелями нарушений прав человека со стороны России в Украине. Он подчеркнул, что в прошлом году международное сообщество жестко отреагировало на эти действия, приостановив участие России в Совете ООН по правам человека.

Министр иностранных дел Латвии высоко оценил работу Совета ООН по правам человека и созданной им комиссии по расследованию для документирования и расследования нарушений прав человека, совершенных Россией в Украине. Ринкевич подчеркнул, что преступления России не должны остаться безнаказанными.

Министр иностранных дел Латвии выразил решительную поддержку решению совета об учреждении мандата специального докладчика по ситуации с правами человека в России. Важно обеспечить полноценную работу докладчика для эффективного мониторинга нарушений прав человека и репрессий против гражданского общества в России, сказал он.

Ринкевич призвал продолжать мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси. Он подчеркнул, что Латвия осуждает репрессии против мирных демонстрантов, независимых СМИ и организаций гражданского общества. По словам министра, Латвия и впредь будет поддерживать работу гражданского общества и независимых СМИ.

Министр иностранных дел Латвии напомнил, что во время различных конфликтов женщины и девушки часто подвергаются гендерному насилию. Латвия поддерживает женщин и девушек, пострадавших от зверств русских военных в Украине. Ринкевич отметил, что жертвы насилия получают психологическую поддержку, в том числе в созданном в Украине реабилитационном центре для пострадавших от военных преступлений. По его мнению, гендерное равенство должно быть одним из приоритетов безопасного и справедливого общества.

В этом году исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека ООН. Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что права человека являются основой свободы, справедливости и мира. Он отметил, что международное сообщество должно объединиться для защиты принципов прав человека, заложенных в декларации.